СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-02T10:12:22+03:00

Орловчанку, не платившую алименты на детей, отправили в колонию Фото: Архив "КП"

Сначала суд приговорил женщину к исправительным работам, но она устроила пьяный дебош

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В апреле этого года жительница Ливенского района была приговорена к 1 году исправительных работ на сельхозхозяйственной ферме. Причиной стало того, что женщина не платила алименты на своих детей.

По решению районного суда, из зарплаты осужденной должны были ежемесячно удерживать 5%. Однако проработала на ферме она всего четыре месяца.

Последней каплей руководства предприятия стало то, что женщина пришла на работу пьяной, устроила дебош, поругалась с начальницей, а затем вовсе отказалась исполнять свои обязанности. Теперь горе-мать отправится в колонию.

- В связи со злостным уклонением от прохождения исправительных работ, женщина приговорена к лишению свободы на 2 месяца 25 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили «КП» в пресс-службе Ливенского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU