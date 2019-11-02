Орловчанку, не платившую алименты на детей, отправили в колонию
В апреле этого года жительница Ливенского района была приговорена к 1 году исправительных работ на сельхозхозяйственной ферме. Причиной стало того, что женщина не платила алименты на своих детей.
По решению районного суда, из зарплаты осужденной должны были ежемесячно удерживать 5%. Однако проработала на ферме она всего четыре месяца.
Последней каплей руководства предприятия стало то, что женщина пришла на работу пьяной, устроила дебош, поругалась с начальницей, а затем вовсе отказалась исполнять свои обязанности. Теперь горе-мать отправится в колонию.
- В связи со злостным уклонением от прохождения исправительных работ, женщина приговорена к лишению свободы на 2 месяца 25 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили «КП» в пресс-службе Ливенского районного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU