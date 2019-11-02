2019-11-02T10:12:22+03:00
Общество

Орловчанку, не платившую алименты на детей, отправили в колонию

Сначала суд приговорил женщину к исправительным работам, но она устроила пьяный дебош
Наталья Меркулова
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Орловчанку, не платившую алименты на детей, отправили в колониюОрловчанку, не платившую алименты на детей, отправили в колониюФото: Архив "КП"
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В апреле этого года жительница Ливенского района была приговорена к 1 году исправительных работ на сельхозхозяйственной ферме. Причиной стало того, что женщина не платила алименты на своих детей.

По решению районного суда, из зарплаты осужденной должны были ежемесячно удерживать 5%. Однако проработала на ферме она всего четыре месяца.

Последней каплей руководства предприятия стало то, что женщина пришла на работу пьяной, устроила дебош, поругалась с начальницей, а затем вовсе отказалась исполнять свои обязанности. Теперь горе-мать отправится в колонию.

- В связи со злостным уклонением от прохождения исправительных работ, женщина приговорена к лишению свободы на 2 месяца 25 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили «КП» в пресс-службе Ливенского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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