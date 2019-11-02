Орлу пришлось пересмотреть бюджет, чтобы переселить библиотеку Пушкина
В четверг, 31 октября, на сессии горсовета народные избранники обсудили ситуацию с затянувшимся на несколько лет переселением центральной городской библиотеки Пушкина в новое здание. Сейчас она находится в полуаварийном виде.
Однако плачевное состояние помещения не помешало орловской библиотеке принять участие в федеральном проекте «Культурная среда» и выиграть 10-миллионный гранд на модернизацию и превращение в современное городское пространство для интеллектуалов. Правда получить эти средства она сможет только после переезда в бывшее здание муниципальной аптеки на улице Комсомольская, 65, которая также требует ремонта.
Чтобы решить эту проблему депутатам пришлось внести поправки в бюджет на 2019 год и выделить библиотеки дополнительно один миллион рублей.
Кроме того, в этом году 1 миллион 940 тысяч рублей выделят на погашение кредиторской задолженности орловских школ.
ИСТОЧНИК KP.RU