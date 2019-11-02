В Орловской области стало больше многодетных семей

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-02T09:01:30+03:00

Чаще всего решаются на рождение третьего ребенка в сельской местности

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ о награждении семей, впервые получивших статус многодетных. Почетное звание и памятные медали в этом году присвоят 441 семье с тремя и более детьми.

Согласно данным Правительства региона, всего в области сейчас зарегистрировано всего 7281 многодетная семья. Причем 4465 семей проживают в сельской местности и 2816 в городах.

Свои первые награды многодетные родители получат в День матери (последнее воскресенье ноября).

ЗНАЙ!

Семья, имеющая статус многодетной, имеет право на расширенный список льгот. В каждом регионе он свой. В Орловской области это единовременная выплата на каждого ребенка, ежемесячное пособие, льготы на обучение детей, коммунальные услуги и так далее. Для оформления статуса необходимо обратить в отделение соцзащиты или МФЦ.

С текстом регионального закона № 350 «О статусе многодетной семьи в Орловской области и мерах ее социальной поддержки» от 2 октября 2003 года можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU