В Орле следователи осмотрели подворье ветерана, чей участок затапливают сточные воды
В Орле следователи осмотрели подворье ветерана, чей участок затапливает. Следком установит, кто виноват в том что сточные воды текут аккурат во двор 99-летней женщины.
Проверку правоохранители организовали после того, как на проблему участницы Великой Отечественной войны обратили общественники и журналисты. Тревогу забили еще весной. Тогда они обратились в администрацию города с просьбой помочь пенсионеру, но никаких действий не последовало. Кроме того, родственники ветерана уже несколько лет пытаются устранить причины подтопления, обращаются в разные инстанции, но безрезультатно.
Ситуация с подтоплением повторилась, но уже в сентябре. Дом ветерана, расположенный в нижней части улицы Смоленской, оказался полностью в воде.
- В настоящее время следователями завершен осмотр прилегающего к дому ветерана приусадебного участка, производятся опросы местных жителей и должностных лиц, осуществляющих контролирующие функции за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
"КП" следит за ситуацией.
Продолжается проведение доследственной проверки по факту нарушения прав ветерана Великой Отечественной войны в Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU