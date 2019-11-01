В Орле следователи осмотрели подворье ветерана, чей участок затапливают сточные воды

СЕГОДНЯ 19:11 2019-11-01T19:24:00+03:00

Следком установит, кто виноват в том что вода течет аккурат во двор 99-летней женщины [видео]

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В Орле следователи осмотрели подворье ветерана, чей участок затапливает. Следком установит, кто виноват в том что сточные воды текут аккурат во двор 99-летней женщины.

Проверку правоохранители организовали после того, как на проблему участницы Великой Отечественной войны обратили общественники и журналисты. Тревогу забили еще весной. Тогда они обратились в администрацию города с просьбой помочь пенсионеру, но никаких действий не последовало. Кроме того, родственники ветерана уже несколько лет пытаются устранить причины подтопления, обращаются в разные инстанции, но безрезультатно.

Ситуация с подтоплением повторилась, но уже в сентябре. Дом ветерана, расположенный в нижней части улицы Смоленской, оказался полностью в воде.

- В настоящее время следователями завершен осмотр прилегающего к дому ветерана приусадебного участка, производятся опросы местных жителей и должностных лиц, осуществляющих контролирующие функции за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

"КП" следит за ситуацией.

Продолжается проведение доследственной проверки по факту нарушения прав ветерана Великой Отечественной войны в Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU