2019-11-01T16:41:31+03:00
Общество

В Орле сбились графики движения автобусов

Поспособствовало этому закрытие моста Дружбы
Ольга СУПОНЕВА
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Мост закрыт, город стоит в пробкахМост закрыт, город стоит в пробкахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле сбились графики движения автобусов. Поспособствовало этому закрытие моста Дружбы.

После того, как 27 октября многострадальный мост полностью перекрыли и новый подрядчик приступил к работам, в Орле возник транспортный коллапс. Пробки, заторы: орловцам пришлось изменить привычные маршруты передвижения и искать пути объезда. Пострадал и общественный транспорт.

Тема обсуждалась в администрации города на встрече с перевозчиками. Было отмечено, что в особенности орловцы жалуются на невозможность уехать из района Лужков.

- Большое количество жалоб поступает по маршрутам, обслуживающим район станции Лужки. Поэтому в ближайшее время совместно с перевозчиками будут составлены обновленные графики, удобные для граждан, - отметили в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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