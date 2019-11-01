2019-11-01T16:33:10+03:00
Звезды

В Орле пройдет благотворительный акустический рок-концерт

Все собранные средства пойдут на помощь онкобольным детям
Наталья Меркулова
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В Орле пройдет благотворительный акустический рок-концертВ Орле пройдет благотворительный акустический рок-концерт
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В Орле пройдет благотворительный акустический рок-концерт. Все собранные известными музыкантами средства пойдут на помощь онкобольным детям из НКМЦ имени Зинаиды Круглой.

В концерте примут участие Владимир Вараксин (группа «Туризм»), Филипп Вейс (Период), Алексей Ракитин (Plastika/Banev), Дмитрий Жвакин (Coffeeshop) и специальный гость "Los Crocodilos". Событие обещает быть ярким, энергичным и никому не даст заскучать.

Инициатива проведения благотворительной акции принадлежит молодежного отдела Орловской митрополии.

- Наш концерт получил благословение целых трех митрополитов: владыки Антония, Симона, а затем архиерея Тихона. Так что, проекту – быть! – рассказал «КП» Евгений Борисов, руководитель Информационного отдела Орловской митрополии.

Все, кто любит свободную альтернативную музыку и хочет сделать доброе дело, может приобрести билеты здесь.

КОГДА? ГДЕ?

22 ноября 18:30

Концертный зал РАНХиГС (Бульвар Победы, 5а)

ИСТОЧНИК KP.RU

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