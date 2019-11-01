2019-11-01T16:17:14+03:00
Общество

Орловцы, живущие рядом с мостом Дружбы, переживают за свой дом

Жители аварийного строения боятся, что из-за ремонтных работ их жилище может рухнуть
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: яндекс.картыФото: яндекс.карты
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В Орле жители аварийного дома, расположенного рядом с мостом Дружбы, боятся за свое жилье. Обеспокоенные горожане опасаются, что из-за ремонтных работ на переправе их старенький дом может рухнуть.

Строение аварийным признали еще в 2013-м году, но расселение и снос пока что не осуществлены. Со своей проблемой жильцы дома №73 по Черкасской улице пришли к депутату Госдумы Ольге Пилипенко на прием. Орловцы рассказали, что когда мимо едет техника стены качаются, а ремонт моста только усугубляет ситуацию.

- Не лучшая ситуация и у жителей соседнего дома. Он признан памятником архитектуры, а значит, ни продать его, ни сделать капитальный ремонт нельзя. В то же время подвал «памятника» регулярно заливается водой, которую люди откачивают сутками после каждого дождя, - сообщает официальный сайт регионального отделения партии «Единая Россия».

Отмечается, что по поручению депутата направлены необходимые запросы в администрацию Орла, Жилищную инспекцию и другие инстанции. Ситуация взята под особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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