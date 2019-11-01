2019-11-01T15:22:54+03:00
Общество

Орловцы поучаствовали в «Большом этнографическом диктанте»

Одной из площадок международной акции стал вокзал областного центра
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловцы поучаствовали в «Большом этнографическом диктанте»Орловцы поучаствовали в «Большом этнографическом диктанте»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 октября, Орел присоединился к Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Одной из площадок международной акции стал вокзал областного центра.

Одной из площадок международной акции стал вокзал Орла Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Одной из площадок международной акции стал вокзал ОрлаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Здесь активными участниками диктанта стали студенты железнодорожного техникума, которым по долгу будущей службы придется много путешествовать по России и общаться с представителями многих народов.

Оценить свои знания культурных традиций и обычаев нашей многонациональной страны они смогли с помощью 30 вопросов на общую эрудицию, 10 из которых непосредственно касались Орловщины.

Здесь активными участниками диктанта стали студенты железнодорожного техникума Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Здесь активными участниками диктанта стали студенты железнодорожного техникумаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Задача диктанта заключается в том, чтобы после этой акции у россиян появилось желание изучать свои корни, традиции предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом, - поясняют организаторы.

Правильные ответы станут известны 10 ноября на официальном сайте акции, индивидуальные результаты участников – 12 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле сбились графики движения автобусов
В Орле пройдет благотворительный акустический рок-концерт
Орловцы, живущие рядом с мостом Дружбы, переживают за свой дом
В Орле силовики усилятся на период ноябрьских праздников
Жильцы муниципальных квартир в Орле задолжали за отопление
В Орле пройдет кастинг на обучение в Академии танца Бориса Эйфмана
Мороз на время покинет Орловскую область
В Орле осудили мужчину, угрожавшего кассиру пистолетом для страйкбола
Орловский участковый Александр Михайлов может стать лучшим в стране
Орловских любителей активного отдыха приглашают в «Медвежьи печи»
Орловским владельцам водного транспорта запретили плавать до весны
Под Орлом девушка на "Москвиче" улетела в кювет
В Орле затоплением дома ветерана войны заинтересовались следователи
Богатырскими сражениями отметит Орел День народного единства
В Ливнах задержали юного москвича-фальшивомонетчика
В Орле после ДТП на Васильевской пешехода увезли в реанимацию