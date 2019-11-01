Орловцы поучаствовали в «Большом этнографическом диктанте»

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-01T15:22:54+03:00

Одной из площадок международной акции стал вокзал областного центра

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 1 октября, Орел присоединился к Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Одной из площадок международной акции стал вокзал областного центра.

Одной из площадок международной акции стал вокзал ОрлаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Здесь активными участниками диктанта стали студенты железнодорожного техникума, которым по долгу будущей службы придется много путешествовать по России и общаться с представителями многих народов.

Оценить свои знания культурных традиций и обычаев нашей многонациональной страны они смогли с помощью 30 вопросов на общую эрудицию, 10 из которых непосредственно касались Орловщины.

Здесь активными участниками диктанта стали студенты железнодорожного техникумаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Задача диктанта заключается в том, чтобы после этой акции у россиян появилось желание изучать свои корни, традиции предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом, - поясняют организаторы.

Правильные ответы станут известны 10 ноября на официальном сайте акции, индивидуальные результаты участников – 12 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU