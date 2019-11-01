Жильцы муниципальных квартир в Орле задолжали за отопление

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-01T13:20:12+03:00

Ресурсопоставляющая компания подала на них в суд и взыскала круглую сумму

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Жильцы муниципальных квартир в Северном районе Орла задолжали за отопление и горячую воду. С декабря 2016 года по апрель 2018 года они не регулярно оплачивали коммунальные услуги.

В результате долг перед «Квадра» - «Орловская генерация» достиг 77 тысяч 479 рублей. Организация подала в районный суд с требованием в принудительном порядке взыскать задолженности.

ПАО «Квадра - Генерирующая компания» в лице филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» обратилось в суд с иском к жителям г. Орла о взыскании задолженности по коммунальным услугам.

- Разрешая спор, суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований и взыскании с жильцов задолженности указанной суммы, - сообщили «КП» в пресс-службе Северного районного суда Орла.

Судебная коллегия по гражданские делам областного суда оставило решение без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU