СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-01T12:54:33+03:00

В Орле пройдет кастинг на обучение в Академии танца Бориса Эйфмана. Фото: сайт Академии

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В Орле пройдет кастинг на бесплатное обучение в петербургской Академии танца Бориса Эйфмана. К участию приглашаются дети от 6 до 12 лет.

На просмотре от претендентов потребуется продемонстрировать свои физические данные. Жюри дадут оценку пропорций фигуры, необходимых для балета, а затем рекомендуют подходящих кандидатов на участие в экзаменах в Санкт-Петербурге.

Попробовать свои силы могут и ребята, не подходящие по возврату, для них в Академии подготовили недельную стажировку. Обучение и проживание для всех поступивших бесплатное.

Кастинг пройдет 5 ноября в 16.30 в Орловской детской хореографической школе им. Панковой.

Запись по телефону: +7 812 498 4129 или +7 952 288 5719.

ЗНАЙ!

Академия открылась в Санкт-Петербурге в 2013 году по инициативе всемирно известного хореографа и художественного руководителя-директора Санкт-Петербургского государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана.

Основой ее работы является инновационная система подготовки универсальных танцовщиков XXI века.

ИСТОЧНИК KP.RU