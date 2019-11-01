СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-01T11:37:25+03:00

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Орловский участковый Александр Михайлов может стать лучшим в стране. Стартовало онлайн голосование всероссийского этапа конкурса МВД России «Народный участковый-2019».

Конкурс проводится Министерством внутренних дел РФ ежегодно в тесном сотрудничестве с «Комсомольской правдой». В региональном этапе в этом году победу одержал сотрудник Малоархангелького отделения полиции.

Александр Михайлов – старший участковый уполномоченный, капитан. В органах внутренних дел он трудится с молодости: закончил Санкт-Петербургское Суворовское училище МВД России, а после и Орловский юридический институт МВД. Сегодня на его участке живет около полутора тысяч человек, это три сельских поселения, которые, к тому же граничат с соседними районами. По признанию самого Александра, с жителями у него налажены доверительные и тесные отношения, позвонить ему они могут в любое время.

Победители определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Проголосовать можно авторизовавшись в своем аккаунте в социальных сетях с 1 по 10 ноября. Поддержите народного участкового!

Проголосовать можно ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU