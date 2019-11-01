СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-01T11:29:10+03:00

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В субботу, 2 ноября, орловских любителей активного отдыха приглашают в «Медвежьи печи». Это уже традиционный осенний маршрут для путешественников-любителей из Орла.

Урочище «Медвежьи печи» - брянский памятник природы в долине реки Батаговская Велья, где произрастают пять краснокнижных растений. Существует предание, что в старину здесь в ямах жгли древесный уголь, а зимой в них любили устраивать берлоги медведи.

В 1942 году в вековых еловых лесах урочища партизанский отряд им. Кравцова разгромил крупную карательную экспедицию. Здесь до сих пор сохранились землянки, а о подвиге героев напоминает установленные здесь памятники.

Все желающих увидеть это уникальное место могут присоединиться к пешему путешествию. Кроме того, в пути вас ждет знакомство с брянскими достопримечательностями.

- При себе нужно иметь запас провизии и воды, одежду и обувь по погоде и хорошее настроение. Паспорт обязательно! – напоминают организаторы.

КОГДА? ГДЕ?

Сбор группы 2 ноября под часами ж/д станции «Орел» с 04.05 до 04:15

ИСТОЧНИК KP.RU