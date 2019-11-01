2019-11-01T11:18:43+03:00
Общество

Орловским владельцам водного транспорта запретили плавать до весны

Навигация в регионе завершилась
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Орловским владельцам водного транспорта запретили плавать до весны. Навигация в регионе завершилась - 31 дня был последний день ее сезона.

В первую очередь не разрешают передвигаться владельцам катеров, лодок, гидроциклов в наступившее время года из-за климатических условий. На водоемах вот-вот начнет становиться лед, а это опасно.

- С понижением температуры воды резко возрастает риск несчастных случаев и гибели на воде при падении за борт или аварий. Кроме того, маломерные суда обладают низкой морозоустойчивостью, - пояснила корреспонденту "КП" Наталья Акулова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

Так что придется сушить весла до весны. Исключение сделано лишь для для судов и экипажей Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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