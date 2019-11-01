Под Орлом девушка на "Москвиче" улетела в кювет
Водитель легковушки получила травмы
Фото с места ДТП: УГИБДД по Орловской области
Изменить размер текста:
На трассе в Орловской области в ДТП пострадала девушка-водитель легкового автомобиля. Автоледи съехала в кювет на своей легковушке.
ДТП случилось накануне, 31 октября, на дороге Болхов– Знаменское -Борилово. Около десяти утра 26-летняя девушка двигалась по этому участку и в какой-то момент не совладала со своим транспортом. Машина съехала с проезжей части и оказалась в кювете.
- В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU