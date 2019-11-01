2019-11-01T11:12:59+03:00
Происшествия

Под Орлом девушка на "Москвиче" улетела в кювет

Водитель легковушки получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места ДТП: УГИБДД по Орловской областиФото с места ДТП: УГИБДД по Орловской области
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На трассе в Орловской области в ДТП пострадала девушка-водитель легкового автомобиля. Автоледи съехала в кювет на своей легковушке.

ДТП случилось накануне, 31 октября, на дороге Болхов– Знаменское -Борилово. Около десяти утра 26-летняя девушка двигалась по этому участку и в какой-то момент не совладала со своим транспортом. Машина съехала с проезжей части и оказалась в кювете.

- В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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