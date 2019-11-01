2019-11-01T10:26:44+03:00
Общество

В Орле затоплением дома ветерана войны заинтересовались следователи

Из-за неправильно установленных ливневок вся вода с улицы течет на его двор и подмывает фундамент
Наталья Меркулова
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В Орле затоплением дома ветерана войны заинтересовались следователи. Фото: СУ СК России по Орловской областиВ Орле затоплением дома ветерана войны заинтересовались следователи. Фото: СУ СК России по Орловской области
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В Орле затоплением частного дома ветерана Великой Отечественной войны заинтересовались следователи. Из-за неправильно установленных ливневок вся вода с улицы течет на его двор и подмывает фундамент.

Тревогу забили общественники еще весной. Тогда они обратились в администрацию города с просьбой помочь пенсионеру, но никаких действий не последовало. Кроме того, родственники ветерана уже несколько лет пытаются устранить причины подтопления, обращаются в разные инстанции, но безрезультатно.

Ситуация с подтоплением повторилась, но уже в сентябре. Дом ветерана, расположенный в нижней части улицы Смоленской, оказался полностью в воде.

- По предварительным данным, должностные лица на протяжении длительного времени не принимают мер по оказанию помощи ветерану. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, по их результатам будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионального СУ СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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