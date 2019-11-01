СЕГОДНЯ 10:02 2019-11-01T10:03:04+03:00

Знаменская застава приглашает орловцев в гости 4 ноября - будет много интересного

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Богатырскими сражениями отметит Орел День народного единства. Знаменская застава приглашает орловцев и гостей региона в гости 4 ноября - будет много интересного.

Праздник богатырских сражений "Народное ополчение" пройдет с участием гостей-богатырей из Тулы, Тольятти, Москвы.

- В программе: бой ополченцев против польских интервентов, игры для детей на площадке «Детская крепость», рубка шашкой, работа нагайкой, стрельба из лука, метание топорцов, сулиц, ножей, сапёрных лопат, посещение мини-зоопарка, катание на коне, жаркое из русской печи, чай из самовара, блины, - рассказали организаторы.

Но и это не все. В 15.00 начнется в кафе-гриднице выступение детского ансамбля гусляров Благовест под руководством Тамары Землиной.

Вход на заставу свободный, участие во всех состязаниях бесплатное!

Когда? Где?

пгт. Знаменка, ул. Заречная, 22, остановка "Застава"

4 ноября, 14.00

ИСТОЧНИК KP.RU