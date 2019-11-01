В Орле после ДТП на Васильевской пешехода увезли в реанимацию
Вчера, 31 октября, после ДТП на Васильевской пешехода увезли в реанимацию. 50-летний мужчина переходил дорогу, когда на него вылетел «Рено Флюинс».
Авария произошла вечером в 18:40 на нерегулируемом пешеходном переходе. 43-летний водитель «Рено», ехавший со стороны улицы Колхозной, не успел затормозить и совершил наезд на пешехода.
- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и на «Скорой помощи» доставлен в больницу Семашко, а затем госпитализирован в отделение реанимации, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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