2019-11-01T09:32:25+03:00
Происшествия

В Орле после ДТП на Васильевской пешехода увезли в реанимацию

50-летний мужчина переходил дорогу, когда на него вылетел «Рено Флюинс»
Наталья Меркулова
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В Орле после ДТП на Васильевской пешехода увезли в реанимацию. Фото: УГИБДД УМВД РоссииВ Орле после ДТП на Васильевской пешехода увезли в реанимацию. Фото: УГИБДД УМВД России
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Вчера, 31 октября, после ДТП на Васильевской пешехода увезли в реанимацию. 50-летний мужчина переходил дорогу, когда на него вылетел «Рено Флюинс».

Авария произошла вечером в 18:40 на нерегулируемом пешеходном переходе. 43-летний водитель «Рено», ехавший со стороны улицы Колхозной, не успел затормозить и совершил наезд на пешехода.

- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и на «Скорой помощи» доставлен в больницу Семашко, а затем госпитализирован в отделение реанимации, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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