Эксперты зафиксировали снижение уровня страхового мошенничества в большинстве регионов России

СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-31T16:38:34+03:00

Изменить размер текста: A A

По результатам пятого рейтинга криминогенности регионов, автором которого является Институт региональных проблем, несмотря на достаточно сложное экономическое положение в стране, в регионах России снижается количество «корыстных» преступлений, то есть противозаконных деяний, направленных на неправомерное завладение чужим имуществом, денежными средствами, а также против интересов службы. В том числе позитивную динамику показывает уровень страхового мошенничества.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU