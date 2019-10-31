Эксперты зафиксировали снижение уровня страхового мошенничества в большинстве регионов России
Согласно результатам рейтинга, в 58-ми из 85-ти регионов зафиксировано снижение уровня страхового мошенничества
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По результатам пятого рейтинга криминогенности регионов, автором которого является Институт региональных проблем, несмотря на достаточно сложное экономическое положение в стране, в регионах России снижается количество «корыстных» преступлений, то есть противозаконных деяний, направленных на неправомерное завладение чужим имуществом, денежными средствами, а также против интересов службы. В том числе позитивную динамику показывает уровень страхового мошенничества.
ИСТОЧНИК KP.RU