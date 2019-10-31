2019-10-31T14:30:10+03:00
Политика

Комитет по бюджету и налоговой политике горсовета Орла возглавил Владимир Негин

Есть и другие кадровые изменения
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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У комитета по бюджету и налоговой политике орловского горсовета новый председатель. Его возглавил Владимир Негин.

Место стало вакантным после кончины Константина Федотова, который ушел из жизни на 54-м году в середине октября. На его места была предложена кандидатура Негина и коллеги по депутатскому цеху сегодня, на 59-м заседании городского совета, ее поддержали.

Изменения есть и в других комитетах. Так, Вадим Трифилов заявил о переходе в комитет по бюджету и налоговой политике, а недавно заменившая Ольгу Пилипенко в составе городского Совета Наталья Зубцова пожелала работать в комитете по культуре, образованию и социальной политике.

Депутаты, также, поддержали эти решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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