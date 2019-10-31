2019-10-31T14:15:49+03:00
Общество

В Орле за круглым столом обсудили жилищное строительство в регионе

На встрече поговорили о том, как реализуется нацпроект «Жилье и городская среда»
Ольга СУПОНЕВА
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Круглый стол на тему "Жилье и городская среда" состоялся 30 октябряКруглый стол на тему "Жилье и городская среда" состоялся 30 октябряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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30 октября, в Орле состоялся круглый стол на тему воплощения в жизнь в регионе национального проекта «Жилье и городская среда». Собравшиеся, во главе с руководителем областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денисом Блохиным, обсудили вопросы строительства, переселения орловцев из аварийных домов, перспективы малоэтажной застройки.

- Основной задачей, поставленной перед регионом, в рамках реализации национального проекта является ввод в эксплуатацию более 2 млн квадратных метров жилья на территории Орловской области в период до 2024 года, - отметил Денис Блохин.

Денис Блохин: "Основной задачей является ввод в эксплуатацию более 2 млн квадратных метров жилья до 2024 года" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Денис Блохин: "Основной задачей является ввод в эксплуатацию более 2 млн квадратных метров жилья до 2024 года"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2019 году финансирование составляет 404 миллиона рублей.

В 2019 году финансирование составляет 404 миллиона рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2019 году финансирование составляет 404 миллиона рублейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жилье строится, но как быть с покупательской способностью? На то, чтобы дать возможность жителям региона обзавестись своими квадратными метрами, работает проект «Ипотека». 120 человек воспользовались льготами и взяли ипотеку по сниженной ставке, в рамках программы она составляет 6,4 %. Некоторые компании-застройщики предлагают еще более выгодные варианты.

- Когда говорят о доступности жилья, подразумевают доступные способы его приобретения. И как раз ипотека позволяет доступно и легко приобрести легко жилья. Благодаря программе по субсидированию ипотечной ставки ставка сейчас составляет 5,8%. Спрос на квартиры в холдинге увеличился, - рассказал Андрей Урванов коммерческий директор строительной корпорации ООО "ОДСК" (ООО "ОДСК"- основной акцинер холдинга ПАО "Орелстрой".)

ИСТОЧНИК KP.RU

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