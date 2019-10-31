В Орловской области водитель на иномарке сбил корову
В Орловской области водитель на легковой иномарке сбил корову. ДТП случилось в селе Корсаково.
Утром среды, 30 октября, мужчина ехал по улице Мира районного центра, на часах было около восьми.
- В районе дома № 56 по ул.Мира водитель автомобиля "Фольксваген" допустил наезд на животное (корова), передвигающееся справа-налево по ходу движения автомобиля. Водителю автомобиля была оказана медицинская помощь на месте ДТП, не госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за сутки в регионе зафиксировано 13 ДТП, из них 2 с пострадавшими.
ИСТОЧНИК KP.RU
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