2019-10-31T13:39:17+03:00
Происшествия

В Орловской области водитель на иномарке сбил корову

Мужчина получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орловской области водитель на легковой иномарке сбил корову. ДТП случилось в селе Корсаково.

Утром среды, 30 октября, мужчина ехал по улице Мира районного центра, на часах было около восьми.

- В районе дома № 56 по ул.Мира водитель автомобиля "Фольксваген" допустил наезд на животное (корова), передвигающееся справа-налево по ходу движения автомобиля. Водителю автомобиля была оказана медицинская помощь на месте ДТП, не госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки в регионе зафиксировано 13 ДТП, из них 2 с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловца, укравшего кредитку приятеля, ждет крупный штраф
Эксперты зафиксировали снижение уровня страхового мошенничества в большинстве регионов России
Комитет по бюджету и налоговой политике горсовета Орла возглавил Владимир Негин
В Орле за круглым столом обсудили жилищное строительство в регионе
Стало известно, когда будет ликвидирована авария на водоводе в Орле
Орловский экс-полицейский отправится в тюрьму за превышение полномочий
В Орловской области девушка попала в реанимацию после ДТП
В Орле 4 тысячи человек остались без воды
За последнюю неделю в Орловской области выявили 3463 случая ОРВИ
Орловцы могут стать участниками всероссийского флешмоба в соцсетях
В Орле семилетний ребенок ушел гулять с собакой и заблудился
Орловцам, нуждающимся в гемодиализе, могут компенсировать расходы на транспорт