Стало известно, когда будет ликвидирована авария на водоводе в Орле
Аварию на водоводе в Советском районе Орла ликвидируют раньше запланированного срока. По словам директора «Орелводоканала» Василия Иванова, холодная и горячая вода появится в квартирах к 16:00.
Напомним, в ночь с 30 на 31 октября произошло падение давления на водоводе. В результате обследования была обнаружена течь на пересечении ул. Октябрьской и ул. Приборостроительной.
В результате без воды остались более 4 тысяч жителей 7 многоэтажек. Утром сообщалось, что ремонтные работы завершатся к 20.00, но после изучения проблемы специалисты пришли к выводу, что справятся быстрее.
Пока же для орловцев осуществляется подвоз воды: машины стоят в сквере Орлёнок и по улице Приборостроительной между домами 15-21.
ИСТОЧНИК KP.RU