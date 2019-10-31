2019-10-31T13:14:07+03:00
Происшествия

Стало известно, когда будет ликвидирована авария на водоводе в Орле

Сейчас без воды все еще остаются более 4 тысяч жителей Советского района
Наталья Меркулова
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Стало известно, когда будет ликвидирована авария на водоводе в ОрлеСтало известно, когда будет ликвидирована авария на водоводе в ОрлеФото: Наталья Меркулова
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Аварию на водоводе в Советском районе Орла ликвидируют раньше запланированного срока. По словам директора «Орелводоканала» Василия Иванова, холодная и горячая вода появится в квартирах к 16:00.

Напомним, в ночь с 30 на 31 октября произошло падение давления на водоводе. В результате обследования была обнаружена течь на пересечении ул. Октябрьской и ул. Приборостроительной.

В результате без воды остались более 4 тысяч жителей 7 многоэтажек. Утром сообщалось, что ремонтные работы завершатся к 20.00, но после изучения проблемы специалисты пришли к выводу, что справятся быстрее.

Пока же для орловцев осуществляется подвоз воды: машины стоят в сквере Орлёнок и по улице Приборостроительной между домами 15-21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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