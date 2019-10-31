СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-31T12:23:11+03:00

Орловский экс-полицейский отправится в тюрьму за превышение полномочий Фото: Архив "КП"

Он набросился на свою подчиненную во время несения службы

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Орловский экс-полицейский отправится в тюрьму за превышение должностных полномочий. Бывший заместитель начальника межмуниципального отделения МВД России «Новосильское» набросился на женщину-следователя во время несения службы.

Как стало известно, инцидент произошел в августе 2017 года. Майор полиции хватал коллегу за волосы и грубо выталкивал из служебного помещения, причинив ей боль и травмы.

Совершенное преступление рассмотрел Залегощенский районный суд. После рассмотрения всех собранных следствием материалов дела, был вынесен обвинительный приговор.

- Бывший полицейский признан виновным в превышении должностных полномочий. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России.

Кроме того, полицейского лишили звания и запретили занимать соответствующие должности в ближайшие два года.

ИСТОЧНИК KP.RU