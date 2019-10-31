СЕГОДНЯ 11:14 2019-10-31T11:16:36+03:00

В Орловской области девушка попала в реанимацию после ДТП на дороге. Фото: УГИБДД УМВД

Она переходила проезжую часть, когда на нее вылетела машина

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Вчера в Орловской области 17-летняя девушка попала в реанимацию после ДТП на дороге. Она переходила проезжую часть, когда на нее вылетел автомобиль «Ниссан Альмера».

Авария произошла в селе Отрадинское (Мценский район) около четырех часов дня. Девушка переходила дорогу напротив дома №10 "Б" по улице Призаводская слева на право по ходу движения автомашин. Водитель не успел затормозить.

- В результате ДТП совершен наезд на пешехода. Девушка получила телесные повреждения и была срочно госпитализирована в реанимационное отделение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU