В Орловской области девушка попала в реанимацию после ДТП
Вчера в Орловской области 17-летняя девушка попала в реанимацию после ДТП на дороге. Она переходила проезжую часть, когда на нее вылетел автомобиль «Ниссан Альмера».
Авария произошла в селе Отрадинское (Мценский район) около четырех часов дня. Девушка переходила дорогу напротив дома №10 "Б" по улице Призаводская слева на право по ходу движения автомашин. Водитель не успел затормозить.
- В результате ДТП совершен наезд на пешехода. Девушка получила телесные повреждения и была срочно госпитализирована в реанимационное отделение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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