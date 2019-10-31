2019-10-31T10:23:08+03:00
Происшествия

В Орле 4 тысячи человек остались без воды

В Советском районе на водопроводе произошла авария
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле 4 тысячи человек остались без водыВ Орле 4 тысячи человек остались без воды
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В Советском районе на водопроводе произошла авария. Без воды осталось 7 многоэтажек, это порядка 4 тысяч жителей. Глава городской администрации Александр Муромский на 59 заседании горсовета, которое проходит в эти минуты, сообщил, что аварийная бригада водоканала работает на месте.

По состоянию на 10.00 место аварии еще не обнаружено. На данный момент у людей в квартирах нет ни горячей, ни холодной воды. Ориентировочное время завершения работ - 20.00.

Для жителей осуществляется подвоз воды: машины стоят в сквере Орлёнок и по улице Приборостроительной между домами 15-21. Однако, по словам местных жителей, подвезенной воды на всех не хватает.

"Комсомолка" следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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