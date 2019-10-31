За последнюю неделю в Орловской области выявили 3463 случая ОРВИ

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-31T09:57:54+03:00

Медики предупреждают, что нужно заранее готовиться к сезону простуд и делать прививки

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По данным Управления Роспотребнадзора по Орловской области, только с 21 по 27 октября в регионе зафиксировано 3463 случая острых респираторных инфекций. Подавляющее число заболевших – дети до 14 лет (66% от общего числа).

На данный момент грипп не регистрируются и ситуация по заболеваемости ОРВИ у взрослых находится на неэпидемическом уровне. Однако медики предупреждают, что нужно заранее готовиться к сезону простуд и делать прививки.

- Для вакцинации детей от гриппа в медицинские организации области уже поступила вторая партия вакцины «Ультрикс» и «СОВИГРИПП» для взрослых, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства, в детских садах и школах, а также в передвижных прививочных пунктах. Последние работают по средах в районе ТЦ «Атолл» с 13:00 до 16:00 и на Центральном рынке с 9:00 до 14:00, а по выходным дням вблизи ярмарочных площадок.

Отметим, сейчас прошли вакцинацию только 25,8% орловцев.

ИСТОЧНИК KP.RU