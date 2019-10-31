2019-10-31T08:21:43+03:00
Звезды

Орловцы могут стать участниками всероссийского флешмоба в соцсетях

Акцию приурочили ко Дню народного единства
Наталья Меркулова
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Орловцы могут стать участниками всероссийского флешмоба в соцсетяхОрловцы могут стать участниками всероссийского флешмоба в соцсетяхФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцев приглашают принять участие во всероссийском флешмобе в соцсетях. В этом году акция, приуроченная ко Дню народного единства, проходит в нашей стране впервые.

Участникам флешмоба предстоит погрузиться в атмосферу народной культуры и традиционных промыслов. Сделать это можно разными способами: переодеться в национальный костюм, показать свои умения в народных ремеслах или рассказать о своей уникальной коллекции.

Главное, сделать фото и разместить его в соцсетях с хештегами: #Россия #мыедины #нхп #Орловскаяобласть #наименованиепромысла (например, Плешковская игрушка).

- Надеемся, что акция станет ежегодной доброй традицией и поможет сохранить память о наших традициях и обычаях, - поясняют в Минпромторге, активно поддержавшем всероссийский флешмоб.

Акция продлится до 4 ноября. Узнать о том, какие еще праздничные события ждут орловцев можно в афише "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU

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