2019-10-30T17:14:09+03:00
Происшествия

В Орле семилетний ребенок ушел гулять с собакой и заблудился

К счастью, история закончилась благополучно: ребенка нашли
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле семилетний ребенок ушел на прогулку с собакой и заблудился. Мальчика не было дома несколько часов, родители забили тревогу и пошли в полицию.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе города. С утра ребенок отправился на прогулку с собакой, однако в привычное время не вернулся. Родные попытались найти его самостоятельно, однако поиски успехом не увенчались. Телефон сына не отвечал. При этом у семьи маршрут прогулки с домашним питомцем всегда был одинаковым, но мальчика в привычных местах не оказалось. Тогда родители обратились за помощью в правоохранительные органы. Начались поиски, которые завершились, к счастью, успешно.

Мальчика нашли росгвардейцы.

- Как оказалось, ребенок следовал за собакой и заблудился в переулках частного сектора. Сотрудники вневедомственной охраны передали ребенка родителям и напомнили, что последствия ненадлежащего надзора за детьми могли оказаться менее благополучными, - рассказала корреспонденту "КП" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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