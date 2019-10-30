2019-10-30T16:26:44+03:00
Общество

В Орловской области шестерым ветеранам купят новое жилье

Квадратные метры участники Великой Отечественной получат в текущем году
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области шестерым ветеранам купят новое жилье. Квадратные метры участники Великой Отечественной войны получат в текущем году.

В целом в регионе с 2008 по 2019 год новым жильем обеспечили больше двух тысяч ветеранов, как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области. Недвижимость приобретается для тех, кто видел войну воочию, по указу Президента.

В этом году семь человек уже получили свое жилье, на очереди - еще шестеро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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