В Орловской области шестерым ветеранам купят новое жилье
Квадратные метры участники Великой Отечественной получат в текущем году
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области шестерым ветеранам купят новое жилье. Квадратные метры участники Великой Отечественной войны получат в текущем году.
В целом в регионе с 2008 по 2019 год новым жильем обеспечили больше двух тысяч ветеранов, как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области. Недвижимость приобретается для тех, кто видел войну воочию, по указу Президента.
В этом году семь человек уже получили свое жилье, на очереди - еще шестеро.
ИСТОЧНИК KP.RU