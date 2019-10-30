В Орле завершился ремонт улицы Северной

СЕГОДНЯ 16:17 2019-10-30T16:17:07+03:00

В этом году из-за нее один из подрядчиков попал под штрафные санкции

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Сегодня, 30 октября, приемочная комиссия оценила ремонт на улице Северной в Орле. По мнению специалистов, подрядчик "ДорСтрой 57" успешно справился со своей задачей.

За два месяца организация уложила выравнивающий слой и покрытие на площади 12 198 кв. м, отремонтировали коммуникации и тротуаров, а также восстановила 2 528 кв. м покрытия на проезжей части. На эти цели из бюджета было выделено почти 15 миллионов рублей.

Напомним, это уже не первый подрядчик на этом объекте. Первоначально ремонтом на улице Северной занимался ООО "Посейдон", который сорвал сроки сдачи и нарушил контракт. За это он попал под штрафные санкции и был вынужден вернуть в городскую казну 1миллион 200 тысяч рублей.

- Улица Северная была отремонтирована в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Кроме ее в нем участвуют Комсомольская, Московская и Кромское шоссе, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU