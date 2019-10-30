Орловским спасателям вновь пришлось вызволять из беды кошку

СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-30T13:44:01+03:00

Животное не могло слезть с дерева больше трех дней

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В Орле спасатели вновь вызволяли из беды кошку. Животное больше трех дней просидело на дереве, не сумев слезть с него.

Сердобольные очевидцы, пожалев животное, позвонили в МЧС. Как оказалось, зверь взобрался на дерево на улице Антонова. Спасатели не оставили в беде четвероногого.

При этом в МЧС отмечают: на тот момент не было других сообщений о ЧП, поэтому удалось оказать помощь бедняге. Основанная же миссия - спасать людей.

- В этот момент помощь людям не требовалась, а потому сотрудники МЧС откликнулись на просьбу об оказании помощи животному. Прибывшие к месту вызова сотрудники ПСЧ-1 сняли кошку с дерева, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU