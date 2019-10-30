2019-10-30T13:44:01+03:00
Происшествия

Орловским спасателям вновь пришлось вызволять из беды кошку

Животное не могло слезть с дерева больше трех дней
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Орле спасатели вновь вызволяли из беды кошку. Животное больше трех дней просидело на дереве, не сумев слезть с него.

Сердобольные очевидцы, пожалев животное, позвонили в МЧС. Как оказалось, зверь взобрался на дерево на улице Антонова. Спасатели не оставили в беде четвероногого.

При этом в МЧС отмечают: на тот момент не было других сообщений о ЧП, поэтому удалось оказать помощь бедняге. Основанная же миссия - спасать людей.

- В этот момент помощь людям не требовалась, а потому сотрудники МЧС откликнулись на просьбу об оказании помощи животному. Прибывшие к месту вызова сотрудники ПСЧ-1 сняли кошку с дерева, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
Подписано соглашение о выделении средств на орловские долгострои
В Орле молодой водитель "Мерседеса" сбил подростка на переходе
Страшные воспоминания: необычная мистическая выставка откроется в Орле
Ночью в Орле автомобиль "Рено" взял на таран бордюр и дерево
Под Орлом машина скорой столкнулась с трактором
Орловским властям предстоит найти средства на отлов бродячих собак
Орловцам покажут, каким был город несколько веков назад
В Орловской области пожаром с двумя погибшими заинтересовался СК
Электронные табло на остановках Орла обещали починить
В Орловской области в пожаре погибли два человека
МЧС: в Орловской области резко ухудшится погода
Волонтерство в Орловской области поддержат материально
В Орловской области пройдет «Тургеневский пробег»
Здоровье орловского дуба-долгожителя проверили специалисты
«Жалоб нет»: орловские власти доложили о ситуации с мостом «Дружбы»
25-летнему орловцу светят годы за решеткой за попытку сбыта наркотиков