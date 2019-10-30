Подписано соглашение о выделении средств на орловские долгострои

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-30T11:04:31+03:00

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Глава Орловской области Андрей Клычков и гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Олег говорун подписали соглашение о софинансировании завершения работ над долгостроями региона, в возведение которых вложились дольщики. Соглашение это позволит решить проблемы обманутых участников долевого строительства.

Фонд защиты прав дольщиков в 2019 году получил 16 миллиардов рублей по поручению Президента России, еще 16,5 будет выделено ему из федеральной казны дополнительно. Эти деньги пойдут в помощь регионам, где остро стоит проблема недостроенных домов, в которые свои средства вложили простые люди. Орловская область вошла в число регионов, которым будет оказана помощь.

- Соглашение, которое было подписано, по моему мнению, прорывное в части решения очень острого вопроса. Правительство области приложит все усилия, чтобы вопрос дольщиков был решен в полном объеме. В первую очередь будут решены вопросы по дольщикам домов № 83 по улице Панчука и № 5 по ул. Родзевича-Белевича в городе Орле, - отметил Андрей Клычков.

"КП" следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU