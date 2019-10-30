2019-10-30T10:49:00+03:00
Происшествия

В Орле молодой водитель "Мерседеса" сбил подростка на переходе

14-летний парень получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Для пешехода вечерняя прогулка обернулась травмамиДля пешехода вечерняя прогулка обернулась травмамиФото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Изменить размер текста:

В Орле молодой человек на "Мерседесе" сбил на пешеходном переходе подростка. 14-летний парень, попавший под колеса иномарки, получил травмы.

Произошла авария накануне, во вторник 29 октября, в Заводском районе города. Около восьми часов вечера 19-летний юноша ехал по Васильевской улице со стороны Карачевского шоссе в направлении улицы Колхозной. В это время юный пешеход решил перейти дорогу по нерегулируемой зебре. Машина сбила его.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловским спасателям вновь пришлось вызволять из беды кошку
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
Подписано соглашение о выделении средств на орловские долгострои
Страшные воспоминания: необычная мистическая выставка откроется в Орле
Ночью в Орле автомобиль "Рено" взял на таран бордюр и дерево
Под Орлом машина скорой столкнулась с трактором
Орловским властям предстоит найти средства на отлов бродячих собак
Орловцам покажут, каким был город несколько веков назад
В Орловской области пожаром с двумя погибшими заинтересовался СК
Электронные табло на остановках Орла обещали починить
В Орловской области в пожаре погибли два человека
МЧС: в Орловской области резко ухудшится погода
Волонтерство в Орловской области поддержат материально
В Орловской области пройдет «Тургеневский пробег»
Здоровье орловского дуба-долгожителя проверили специалисты
«Жалоб нет»: орловские власти доложили о ситуации с мостом «Дружбы»
25-летнему орловцу светят годы за решеткой за попытку сбыта наркотиков