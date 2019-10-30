В Орле молодой водитель "Мерседеса" сбил подростка на переходе

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-30T10:49:00+03:00

Для пешехода вечерняя прогулка обернулась травмами Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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В Орле молодой человек на "Мерседесе" сбил на пешеходном переходе подростка. 14-летний парень, попавший под колеса иномарки, получил травмы.

Произошла авария накануне, во вторник 29 октября, в Заводском районе города. Около восьми часов вечера 19-летний юноша ехал по Васильевской улице со стороны Карачевского шоссе в направлении улицы Колхозной. В это время юный пешеход решил перейти дорогу по нерегулируемой зебре. Машина сбила его.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU