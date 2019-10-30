Ночью в Орле автомобиль "Рено" взял на таран бордюр и дерево
Ночью в Орле автомобиль "Рено" взял на таран бордюр и дерево. Девушка-пассажир легковушки получила многочисленные травмы.
Авария произошла около двух часов. 27-летний водитель иномарки ехал по Комсомольской улице со стороны улицы Мопра в направлении Нормандии-Неман. В районе 94-го дома мужчина потерял контроль над своим авто и врезался в бордюрный камень, а после в дерево. Удар был неслабый, у легковушки смяло капот и бампер. Сам лихач не пострадал, а вот его пассажир прямиком с дороги отправилась на больничную койку.
- В результате ДТП пассажир "Рено", 19-летняя девушка, получила многочисленные травмы, госпитализирована, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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