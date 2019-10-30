2019-10-30T10:03:06+03:00
Происшествия

Ночью в Орле автомобиль "Рено" взял на таран бордюр и дерево

Девушка-пассажир легковушки получила многочисленные травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места ДТП предоставлено отделом пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото с места ДТП предоставлено отделом пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Ночью в Орле автомобиль "Рено" взял на таран бордюр и дерево. Девушка-пассажир легковушки получила многочисленные травмы.

Авария произошла около двух часов. 27-летний водитель иномарки ехал по Комсомольской улице со стороны улицы Мопра в направлении Нормандии-Неман. В районе 94-го дома мужчина потерял контроль над своим авто и врезался в бордюрный камень, а после в дерево. Удар был неслабый, у легковушки смяло капот и бампер. Сам лихач не пострадал, а вот его пассажир прямиком с дороги отправилась на больничную койку.

- В результате ДТП пассажир "Рено", 19-летняя девушка, получила многочисленные травмы, госпитализирована, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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