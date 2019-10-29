Под Орлом машина скорой столкнулась с трактором

СЕГОДНЯ 17:23 2019-10-29T17:25:02+03:00

Неотложка и трактор не поделили проезжую часть в поселке Куликовка Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По предварительным данным, обошлось без пострадавших

Изменить размер текста: A A

Под Орлом машина скорой помощи столкнулась с трактором. Машины не поделили проезжую часть в поселке Куликовском.

Произошла авария около трех часов дня. На место выехали полицейские, спасатели. В пресс-службе УМВД России по Орловской области сообщили, что сейчас Госавтоинспекторы продолжают работу на месте аварии и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU