Под Орлом машина скорой столкнулась с трактором
По предварительным данным, обошлось без пострадавших
Неотложка и трактор не поделили проезжую часть в поселке КуликовкаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Под Орлом машина скорой помощи столкнулась с трактором. Машины не поделили проезжую часть в поселке Куликовском.
Произошла авария около трех часов дня. На место выехали полицейские, спасатели. В пресс-службе УМВД России по Орловской области сообщили, что сейчас Госавтоинспекторы продолжают работу на месте аварии и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU
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