2019-10-29T17:25:02+03:00
Происшествия

Под Орлом машина скорой столкнулась с трактором

По предварительным данным, обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Неотложка и трактор не поделили проезжую часть в поселке КуликовкаНеотложка и трактор не поделили проезжую часть в поселке КуликовкаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Под Орлом машина скорой помощи столкнулась с трактором. Машины не поделили проезжую часть в поселке Куликовском.

Произошла авария около трех часов дня. На место выехали полицейские, спасатели. В пресс-службе УМВД России по Орловской области сообщили, что сейчас Госавтоинспекторы продолжают работу на месте аварии и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24