2019-10-29T16:51:23+03:00
Общество

Орловским властям предстоит найти средства на отлов бродячих собак

Горожане все чаще жалуются на безнадзорных четвероногих
Наталья Меркулова
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Орловским властям предстоит найти средства на отлов бродячих собакОрловским властям предстоит найти средства на отлов бродячих собакФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 29 октября, на рабочем совещании в мэрии власти обсудили проблему с бродячими собаками в городе. Орловцы все чаще жалуются на безнадзорных четвероногих.

В частности, через соцсети к главе администрации обратились жители дома №35 по улице Раздольная. Однако как стало известно, контракт на отлов животных закончился, а средств на его продление пока нет.

- Нет ни одного приема граждан у депутатов, чтобы не было жалоб на безнадзорных четвероногих. К сожалению, собаки не могут дождаться поправок в областной бюджет и ждать, когда за ними приедут. Поэтому в бюджете на следующий год это нужно учесть и заложить необходимую сумму, - добавил Владимир Негин, депутат орловского горсовета.

Пока городские власти пытаются найти способ разрешить ситуацию, орловцам рекомендуют самостоятельно обращаться в городскую станцию по борьбе с болезнями животных по адресу: Карачевское шоссе, д. 75 или электронной почте: gorvet_orel@mail.ru с указанием темы «Отлов безнадзорных собак».

ИСТОЧНИК KP.RU

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