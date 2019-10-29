В Орловской области пожаром с двумя погибшими заинтересовался СК
В Орловской области Следственный комитет проверит все обстоятельства пожара с двумя погибшими. Трагическое ЧП случилось накануне, 28 октября, в Новодеревеньковском районе.
Как мы уже рассказывали читателям, пламя разбушевалось в жилом доме в деревне Сергеевка. Сигнал о возгорании поступил на телефон экстренной службы ровно в полночь.Отряд пожарно-спасательной службы выдвинулся на место происшествия Как выяснилось, горел жилой дом. К моменту прибытия пожарных, он уже практически полностью выгорел изнутри.
- В результате пожара обрушилась кровля. В ходе тушения, а затем разборки конструкции были обнаружены тела 82-летней женщины и 33-летнего мужчины, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Почему произошло возгорание? Предворительная проверка показала, что послужить виной этому могло замыкание электропроводки. Однако следователи выясняют все детали.
- В настоящее время следователями завершен осмотр места происшествия, назначены необходимые исследования, производятся опросы и иные проверочные мероприятия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала корреспонденту "КП-Орел" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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