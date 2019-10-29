2019-10-29T15:51:51+03:00
Происшествия

В Орловской области пожаром с двумя погибшими заинтересовался СК

Следователи проверят обстоятельства трагического ЧП
Ольга СУПОНЕВА
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В ведомстве заинтересовались обстоятельствами пожара в орловской глубинкеВ ведомстве заинтересовались обстоятельствами пожара в орловской глубинкеФото: Архив "КП"
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В Орловской области Следственный комитет проверит все обстоятельства пожара с двумя погибшими. Трагическое ЧП случилось накануне, 28 октября, в Новодеревеньковском районе.

Как мы уже рассказывали читателям, пламя разбушевалось в жилом доме в деревне Сергеевка. Сигнал о возгорании поступил на телефон экстренной службы ровно в полночь.Отряд пожарно-спасательной службы выдвинулся на место происшествия Как выяснилось, горел жилой дом. К моменту прибытия пожарных, он уже практически полностью выгорел изнутри.

- В результате пожара обрушилась кровля. В ходе тушения, а затем разборки конструкции были обнаружены тела 82-летней женщины и 33-летнего мужчины, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Почему произошло возгорание? Предворительная проверка показала, что послужить виной этому могло замыкание электропроводки. Однако следователи выясняют все детали.

- В настоящее время следователями завершен осмотр места происшествия, назначены необходимые исследования, производятся опросы и иные проверочные мероприятия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала корреспонденту "КП-Орел" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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