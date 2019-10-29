В Орловской области в пожаре погибли два человека
Сегодня ночью в Орловской области в пожаре погибли два человека. Сигнал о возгорании поступил на телефон экстренной службы ровно в полночь.
Отряд пожарно-спасательной службы выдвинулся на место происшествия в деревню Сергеевка (Новодеревеньковский район). Как выяснилось, горел жилой дом. К моменту прибытия пожарных, он уже практически полностью выгорел изнутри.
- В результате пожара обрушилась кровля. В ходе тушения, а затем разборки конструкции были обнаружены тела 82-летней женщины и 33-летнего мужчины, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Сейчас специалисты выясняют причины пожара и все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU