2019-10-29T15:13:54+03:00
Происшествия

В Орловской области в пожаре погибли два человека

Молодой мужчина и 82-летняя женщина сгорели в собственном доме
Наталья Меркулова
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В Орловской области в пожаре погибли два человека. Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС РоссииВ Орловской области в пожаре погибли два человека. Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС России
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Сегодня ночью в Орловской области в пожаре погибли два человека. Сигнал о возгорании поступил на телефон экстренной службы ровно в полночь.

Отряд пожарно-спасательной службы выдвинулся на место происшествия в деревню Сергеевка (Новодеревеньковский район). Как выяснилось, горел жилой дом. К моменту прибытия пожарных, он уже практически полностью выгорел изнутри.

- В результате пожара обрушилась кровля. В ходе тушения, а затем разборки конструкции были обнаружены тела 82-летней женщины и 33-летнего мужчины, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сейчас специалисты выясняют причины пожара и все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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