МЧС: в Орловской области резко ухудшится погода

СЕГОДНЯ 14:54 2019-10-29T15:36:18+03:00

В регионе ожидаются сильные порывы ветра, мокрый снег и похолодание

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Сегодня вечером в Орловской области резко ухудшится погода. Как сообщает Главное управление МЧС России, в регионе ожидаются сильные порывы ветра, мокрый снег и похолодание.

Ночью температура воздуха опустится до - 3°С, а днем прогреется только +6°С. Завтра, 30 октября, порывы ветра могут достигнуть 15-18 м/с.

В ведомтсве предупреждают, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим, сотрудники МЧС рекомендуют орловцам быть осторожнее: не находиться рядом с рекламными щитами, легкими конструкциями, деревьями и не ставить возле них личный транспорт.

Неблагоприятные погодные условия задержатся в регионе до 21:00 завтрашнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU