Волонтерство в Орловской области поддержат материально

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-29T14:00:47+03:00

Федеральный бюджет выделит региону более 9 миллионов рублей

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Орловская область заняла второе место на Всероссийском конкурсе проектов поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Конкуренцию нам составили еще 73 региона.

Жюри определило 37 победителей, причем Орловская область уступила по общему рейтингу только Ставропольскому краю. В конкурсе регион представляли семь проектов, направленных на развитие, мотивацию и механизмы работы добровольческого движения.

- Федеральный бюджет выделит на представленные проекты 9 миллионов 293 тысяч рублей. Это 99 % от общей суммы софинансирования, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU