2019-10-29T14:00:47+03:00
Общество

Волонтерство в Орловской области поддержат материально

Федеральный бюджет выделит региону более 9 миллионов рублей
Наталья Меркулова
Поделиться:
Волонтерство в Орловской области поддержат материальноВолонтерство в Орловской области поддержат материальноФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Орловская область заняла второе место на Всероссийском конкурсе проектов поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Конкуренцию нам составили еще 73 региона.

Жюри определило 37 победителей, причем Орловская область уступила по общему рейтингу только Ставропольскому краю. В конкурсе регион представляли семь проектов, направленных на развитие, мотивацию и механизмы работы добровольческого движения.

- Федеральный бюджет выделит на представленные проекты 9 миллионов 293 тысяч рублей. Это 99 % от общей суммы софинансирования, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Электронные табло на остановках Орла обещали починить
В Орловской области в пожаре погибли два человека
МЧС: в Орловской области резко ухудшится погода
В Орловской области пройдет «Тургеневский пробег»
Здоровье орловского дуба-долгожителя проверили специалисты
«Жалоб нет»: орловские власти доложили о ситуации с мостом «Дружбы»
25-летнему орловцу светят годы за решеткой за попытку сбыта наркотиков
В Орле ноябрьские праздники создадут неудобства для автолюбителей
В Орловской области сжигание сухой травы обернулось пожаром на даче
В Орле мужчина пострадал в столкновении "Ниссана" и "Ховера"
Талантливых орловцев показали в прямом эфире российского телевидения
Орловец Владислав Туйнов стал лучшим на Чемпионате мира по кикбоксингу
Орел отметит День народного единства
Девушек-подростков, делавших закладки в Орле, посадят на три года
Жителям Орла предложили самим дать названия общественным территориям
На орловских остановках теперь можно узнать о великих земляках
В Ливнах лихач на "Приоре" сбил несовершеннолетнюю девушку
Орловским журналистам рассказали подробности о девочке-инвалиде, прозванной "маугли"
Орловские спасатели вызволили из реки тонущую собаку
Росгвардейцы задержали девушку, укравшую из магазина товары для животных
83-летнюю орловчанку на проезжей части сбил «Митсубиси»
Коммунальщики придумали, как сделать уборку снега в Орле эффективнее
Завод по утилизации биологических отходов в Орле хотят модернизировать
В Орле почтут память жертв политических репрессий
Орловчанке пообещали заменить счетчик и подсунули билеты банка приколов
29-летний орловец, убивший пенсионерку, начал давать признательные показания
На будущей неделе в Орле ожидаются заморозки