В Орловской области пройдет «Тургеневский пробег»

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-29T13:25:15+03:00

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В предстоящую субботу в Орловской области пройдет первый легкоатлетический «Тургеневский пробег». Стартует он в Спасском-Лутовиново.

Стать его участником могут все желающие. Преодолеть придется дистанцию в 8км, причем независимо от погодных условий. Как отмечают организаторы, призеры получат оригинальные медали, а победители — памятные подарки.

Регистрация участников начнется в 9:00 в Доме культуры сельского поселения Спасское-Лутовиново. Стартует пробег в 11:00.

На общественном транспорте добраться до места можно с пересадками: сначала доехать на рейсовом автобусе до Мценска, а затем на автостанции пересесть в автобус «Мценск – Спасское-Лутовиново».

Время его отправления из Мценска: 5:40, 6:40, 8:15, 13:30, 16:30, 18:50.

КОГДА? ГДЕ?

2 ноября, с 11:00

Спасское-Лутовиново

ИСТОЧНИК KP.RU