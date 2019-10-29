В Орловской области пройдет «Тургеневский пробег»
В предстоящую субботу в Орловской области пройдет первый легкоатлетический «Тургеневский пробег». Стартует он в Спасском-Лутовиново.
Стать его участником могут все желающие. Преодолеть придется дистанцию в 8км, причем независимо от погодных условий. Как отмечают организаторы, призеры получат оригинальные медали, а победители — памятные подарки.
Регистрация участников начнется в 9:00 в Доме культуры сельского поселения Спасское-Лутовиново. Стартует пробег в 11:00.
На общественном транспорте добраться до места можно с пересадками: сначала доехать на рейсовом автобусе до Мценска, а затем на автостанции пересесть в автобус «Мценск – Спасское-Лутовиново».
Время его отправления из Мценска: 5:40, 6:40, 8:15, 13:30, 16:30, 18:50.
КОГДА? ГДЕ?
2 ноября, с 11:00
Спасское-Лутовиново
ИСТОЧНИК KP.RU