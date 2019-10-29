Здоровье орловского дуба-долгожителя проверили специалисты

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-29T12:43:26+03:00

Проверку Россельхознадзора организовали после многочисленных жалоб горожан на окружающий его тротуар

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Сегодня, 29 октября, на рабочем совещании в мэрии обсудили состояние знаменитого дуба-долгожителя в Орле. Ранее общественники начали бить тревогу из-за укладки вокруг него тротуарной плитки, которая, по их мнению, приведет к его гибели.

Провести полную проверку здоровья и влияния на его корневую систему уложенной плитки поручил глава администрации города.

Согласно проведенных специалистами Россельхозназдора исследований, плитка никак не влияет на жизнь дуба. Однако ряд опасений по другим вопросам, касающимся его здоровья, все же возникли (какие именно в мэрии не уточнили).

ЗНАЙ!

Старейший дуб в Орле растет на пересечении улицы Октябрьской и бульвара Победы. Его посадили в 1861 году, в год отмены крепостного права в Российской империи. Об этом свидетельствует памятная табличка.

ИСТОЧНИК KP.RU