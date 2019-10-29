25-летнему орловцу светят годы за решеткой за попытку сбыта наркотиков

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-29T10:55:38+03:00

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В Орле 25-летнему горожанину грозят годы за решеткой за попытку сбыта наркотиков. Молодого наркодельца с поличным поймали оперативники: в кармане у него нашли сверток с "синтетикой".

Полицейские проверяли поступившую к ним информацию о том, что молодой человек, который раньше уже имел проблемы с законом, может быть причастен к миру наркобизнеса. И информация эта подтвердилась. При проверке оперативники обнаружили в кармане орловца сверток с порошком, весивший больше ста граммов. Его изъяли, экспертиза показала: синтетический наркотик.

- Полицейские установили, что данное наркотическое средство гражданин приобрел с целью дальнейшего сбыта на территории региона. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», - рассказала "КП" Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Сейчас наркодельца заключилили под стражу. Следствие продолжается. По закону, по указанной статье Уголовного Кодекса, ему может светить от десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU