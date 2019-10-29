СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-29T10:31:33+03:00

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В Орловской области сжигание сухой травы обернулось пожаром на даче. Пламя перекинулось на домик.

ЧП произошло в поселке Залегощь в минувший выходной, 27 октября. Дачники решили избавиться от ненужной засохшей растительности, но вот огонь вышел из под контроля. Он перекинулся на дачный домик, тот вспыхнул. На подмогу вызвали пожарных.

Спасатели с пламенем справились, правда имущество пострадало.

- В результате пожара дачный дом выгорел изнутри на площади десять квадартных метров, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе регионального управления МЧС России.

К счастью, обошлось без пострадавших. Какой ущерб нанес огонь подсчитывают экспертыа.

Спасатели напоминают орловцам: в случае возгорания звоните 01, 101 с мобильного или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU