В Орловской области сжигание сухой травы обернулось пожаром на даче
В Орловской области сжигание сухой травы обернулось пожаром на даче. Пламя перекинулось на домик.
ЧП произошло в поселке Залегощь в минувший выходной, 27 октября. Дачники решили избавиться от ненужной засохшей растительности, но вот огонь вышел из под контроля. Он перекинулся на дачный домик, тот вспыхнул. На подмогу вызвали пожарных.
Спасатели с пламенем справились, правда имущество пострадало.
- В результате пожара дачный дом выгорел изнутри на площади десять квадартных метров, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе регионального управления МЧС России.
К счастью, обошлось без пострадавших. Какой ущерб нанес огонь подсчитывают экспертыа.
Спасатели напоминают орловцам: в случае возгорания звоните 01, 101 с мобильного или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
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