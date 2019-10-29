Талантливых орловцев показали в прямом эфире российского телевидения

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-29T10:33:03+03:00

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В понедельник, 28 октября, в КДЦ «Металлург» прошел открытый творческий конкурс, который показали в прямом эфире телеканала «Таланты России». Честь Орла перед московским жюри отстаивали пять детских хореографических коллективов.

В роли судей выступили артист театра «Кремлевский балет» и преподаватель МГИК Михаил Митрохин, а также исполнительный директор телепроекта Елизавета Богорова.

В прямом эфире было организовано SMS-голосование, по результатам которого выбран лидер, получивший статуэтку «Победитель народного голосования» и бесплатную путевку в Краснодарский край на гастроли.

- После церемонии награждения для всех участников были организованы бесплатные мастер-классы и экспресс-семинары от членов жюри проекта, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU