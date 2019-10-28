СЕГОДНЯ 17:13 2019-10-28T17:13:41+03:00

Орловец Владислав Туйнов стал лучшим на Чемпионате мира по кикбоксингу. Фото: скриншот боя

Изменить размер текста: A A

Орловец Владислав Туйнов стал лучшим на Чемпионате мира по кикбоксингу. Соревнования проходили с 19 по 27 октября в столице Боснии и Герцеговины – городе Сараево.

Наш спортсмен выступил на чемпионате в категории 75 кг и провел пять победных поединков с бойцами из Греции, Беларуси, Турции, Болгарии и Сербии. В финале Владислав Туйнов вышел на ринг, несмотря на сломанный нос и рассеченную бровь и вновь одержал уверенную победу, отправив соперника в нокаут во втором раунде.

По итогам всех проведенных боев Владислав получил титул «Best for best» по версии WAKO и признан лучшим на ринге за эффектность и зрелищность поединков.

ЗНАЙ!

Владислав Туйнов – 21-летний орловский кикбоксер, воспитанник «Школы Чадиных», который уже успел получить у промоутером звание «Орловский бриллиант». Спортсмен уже обладает титулом чемпиона мира по кикбоксингу по версии А1, чемпиона Европы по версии W5 и рядом других наград.

ИСТОЧНИК KP.RU