Орел отметит День народного единства

СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-28T16:38:26+03:00

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На этой неделе орловцев ждут длинные выходные – 4 ноября отмечается День народного единства. В честь праздника в городе пройдет череда приуроченных к нему событий. Рассказываем каких.

4 ноября в 11.00 на площади Ленина уже в третий раз пройдет акция «Хоровод единства». Народным танцем, символизирующим единство многонациональной и многокультурной России, в облцентре отмечается ноябрьский праздник. И Орел в этом не одинок: хоровод закружится более чем в сотне российских городов.

В это же время в сквере Ермолова пройдет спортивный праздник.

В 12.00 в Детском парке (на площадке у лодочной станции) начнется спортивная программа «Вместе – дружная семья», затем игровая программа для детей «Возьмёмся за руки друзья!» и литературная гостиная «Наша сила в единении».

В 16.00 всех любителей народной культуры и исконных традиций ждет пятая юбилейная «Большая Орловская Вечора». Площадкой станет фундаментальная библиотека ОГУ (пл. Каменского, 1).

И в это же время в Городской парке начнется праздничный концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU