СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-28T16:25:52+03:00

Девушек-подростков, делавших закладки в Орле, посадят на три года Фото: Архив "КП"

Они получали заказы от своего знакомого через соцсети

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В Орле закончили рассматривать уголовное дело о двух девушках-подростках, делавших тайники-закладки в городе. Они принимали «заказы» через соцсети, расфасовывали наркотики и сообщали покупателям их местонахождение.

Действовали 17-летние подруги под руководством своего виртуального наставника, предложившего им таким способом хорошо и быстро подзаработать. За каждую закладку они получали от него денежное вознаграждение.

- Суд признал девушек виновными в преступлении и определил каждой наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили «КП» в пресс-службе Советского районного суда.

Против руководителя группы на данный момент заведено отдельное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU