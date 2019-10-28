СЕГОДНЯ 15:39 2019-10-28T15:42:22+03:00

На орловских остановках теперь можно узнать о великих земляках. Фото: пресс-служба администрации Орла

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На остановочных павильонах Орла появились новые инфографические планшеты об известных земляках. Теперь скоротать время в ожидании общественного транспорта можно с пользой, расширив кругозор и познакомившись с информацией о 16 гениях литературы, музыки, живописи и науки.

Ранее на орловских остановках были размещены 3D-изображения архитектурных памятников города и факты, связанные с историей зданий.

- Проект реализуется на средства областного гранта, выделенного фонду «Культурное движение» как одному из победителей конкурса на соискание субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU