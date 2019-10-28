Росгвардейцы задержали девушку, укравшую из магазина товары для животных

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-28T12:33:40+03:00

В минувшие выходные этот случай оказался не единичным

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В минувшие выходные в Орле зафиксировано сразу несколько случаев хищения продуктов питания и других товаров из торговых центров.

Так, в гипермаркете на Михайлицына 26-летняя девушка похитила продукты питания, товары для животных и предметы бытовой химии, а в торговом центре на Московское шоссе мужчина из стран ближнего зарубежья попытался пройти через кассу с неоплаченной продуктовой корзиной.

- Действия правонарушителей были остановлены прибывшей группой задержания Росгвардии и вскоре злоумышленники были переданы полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU