Росгвардейцы задержали девушку, укравшую из магазина товары для животных
В минувшие выходные в Орле зафиксировано сразу несколько случаев хищения продуктов питания и других товаров из торговых центров.
Так, в гипермаркете на Михайлицына 26-летняя девушка похитила продукты питания, товары для животных и предметы бытовой химии, а в торговом центре на Московское шоссе мужчина из стран ближнего зарубежья попытался пройти через кассу с неоплаченной продуктовой корзиной.
- Действия правонарушителей были остановлены прибывшей группой задержания Росгвардии и вскоре злоумышленники были переданы полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU